Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз
Завтра, у четвер, 29-го жовтня, на Землі не очікується сильного збурення геомагнітної активності Сонця – на самопочутті метеозалежних людей процеси на небесному світили не мають позначитися.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у четвер, 29-го жовтня, сонячна активність на Землі не буде збурено, - пише Blik.

Очікуються геомагнітна активність з К-індексом усього 1,7 – зелений рівень – показник слабкої геомагнітної активності (нестійкі геомагнітні умови, рівень G0), який не становить загрози для здоров’я людей.

Прогнози магнітних бур можуть швидко змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три-чотири години. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від нуля до дев'яти.

Для позначення використовується планетарний К-індекс: якщо показник п'ять і вище, то це вважається потужною магнітною бурею.

Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон – спати не менше восьми годин на добу.
Збалансувати водний баланс – пити протягом дня чисту воду в об'ємі від 1,5 до 2 літрів.
Переглянути щоденний раціон – віддати перевагу легким стравам та відмовитися від алкоголю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
У Луцьку через свічку ледь на згоріла квартира
Сьогодні, 01:15
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В ОВА вирішили, чи працюватиме спеціалізований дитсадок у Ківерцях
28 жовтня, 23:19
Учасник АТО і депутат: на Донеччині загинув воїн з Волині Микола Туревич
28 жовтня, 22:29
Медіа
відео
1/8