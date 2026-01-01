Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз





За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у четвер, 29-го жовтня, сонячна активність на Землі не буде збурено, - пише



Очікуються геомагнітна активність з К-індексом усього 1,7 – зелений рівень – показник слабкої геомагнітної активності (нестійкі геомагнітні умови, рівень G0), який не становить загрози для здоров’я людей.



Прогнози магнітних бур можуть швидко змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три-чотири години. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від нуля до дев'яти.



Для позначення використовується планетарний К-індекс: якщо показник п'ять і вище, то це вважається потужною магнітною бурею.



Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон – спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс – пити протягом дня чисту воду в об'ємі від 1,5 до 2 літрів.

Переглянути щоденний раціон – віддати перевагу легким стравам та відмовитися від алкоголю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, у четвер, 29-го жовтня, на Землі не очікується сильного збурення геомагнітної активності Сонця – на самопочутті метеозалежних людей процеси на небесному світили не мають позначитися.За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у четвер, 29-го жовтня, сонячна активність на Землі не буде збурено, - пише Blik Очікуються геомагнітна активність з К-індексом усього 1,7 – зелений рівень – показник слабкої геомагнітної активності (нестійкі геомагнітні умови, рівень G0), який не становить загрози для здоров’я людей.Прогнози магнітних бур можуть швидко змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три-чотири години. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від нуля до дев'яти.Для позначення використовується планетарний К-індекс: якщо показник п'ять і вище, то це вважається потужною магнітною бурею.Нормалізувати сон – спати не менше восьми годин на добу.Збалансувати водний баланс – пити протягом дня чисту воду в об'ємі від 1,5 до 2 літрів.Переглянути щоденний раціон – віддати перевагу легким стравам та відмовитися від алкоголю.

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