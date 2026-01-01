У Луцьку на Винниченка водій авто збив 20-річну пішохідку

У Луцьку на Винниченка водій авто збив 20-річну пішохідку
У Луцьку внаслідок ДТП травмувалася пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері, близько 20 години, на вулиці Винниченка в Луцьку.

Встановлено, що 21-річний водій автомобіля BMW здійснив наїзд на 20-річну пішохідку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
У Луцьку на Винниченка водій авто збив 20-річну пішохідку


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Теги: Волинь, ДТП
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