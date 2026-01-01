Росія вдарила дроном по електропотягу в Дніпрі: щонайменше 13 людей загинули

Росія вдарила дроном по цивільному електропотягу в Дніпрі: загинули щонайменше 13 людей, ще пʼятеро зазнали поранень.Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністраціїта міський голова"В Дніпрі трагедія. Дрон - по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених. Це - геноцидальна війна", - зазначив мер міста.Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що 13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу.В «Укрзалізниці» заявили, що війська рф атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал в Дніпрі. Під ударом опинилася одна з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.