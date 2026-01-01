Росія вдарила дроном по електропотягу в Дніпрі: щонайменше 13 людей загинули

Росія вдарила дроном по електропотягу в Дніпрі: щонайменше 13 людей загинули
Росія вдарила дроном по цивільному електропотягу в Дніпрі: загинули щонайменше 13 людей, ще пʼятеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов.

"В Дніпрі трагедія. Дрон - по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених. Це - геноцидальна війна", - зазначив мер міста.

Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що 13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу.

В «Укрзалізниці» заявили, що війська рф атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал в Дніпрі. Під ударом опинилася одна з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

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Теги: Дніпро, потяг, дрон
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