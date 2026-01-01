Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Анатолієм Парфенюком та Олександром Кондращуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Анатолієм Парфенюком та Олександром Кондращуком
30 жовтня відбудеться прощання із двома захисниками Анатолієм Парфенюком та Олександром Кондращуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У п’ятницю, 30 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону двох захисників — Анатолія Парфенюка та Олександра Кондращука.

О 9:40 кортеж із Анатолієм Парфенюком вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Олімпійській, 4.

О 10:10 кортеж із Олександром Кондращуком вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Володимирській, 95.

"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести захисників в останню дорогу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Анатолія Парфенюка та Олександра Кондращука. Розділяємо їхній біль і сумуємо разом із ними.

Честь і шана захисникам України!" - зазначають у міській раді.

Довідково:

Олександр Володимирович Кондращук народився 8 лютого 1993 року в Луцьку. З 13 червня 2026 року вважався зниклим безвісти. Загинув у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, надійшло офіційне підтвердження його загибелі.

Анатолій Володимирович Парфенюк народився 24 листопада 1976 року в Луцьку. Загинув 12 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу російськими військами в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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