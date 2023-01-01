Меншій донечці лише 7 місяців: на Волині попрощалися із Героєм Павлом Косячніковим

Павла Косячнікова, який разом із сім’єю проживав в Угринові, якому назавжди 30.



Про це



Молодий боєць Павло Косячніков загинув, захищаючи рідну землю від ворожого наступу, 27 травня 2023 року на Харківщині внаслідок важких поранень, отриманих під час штурму. Смерть військовослужбовця настала в одному зі шпиталів обласного центру. Поховали його як Героя в Угринові, біля полеглих на війні односельчан – Ярослава Сидора та Руслана Кордончука.



Віддати останню шану полеглому на війні Герою із жовто-блакитними квітами та вінками з жалобними стрічками прийшли рідні, друзі, представники влади, побратими та жителі громади. Зустріли воїна живим коридором напередодні.



У мить прощання на кладовищі звучав Державний Гімн України та постріли пам’яті.



У молодого бійця залишилися молода дружина, дві донечки, одній з яких лише сім місяців, велика рідня, яка глибоко сумує за своїм Павлом…



Нагадаємо,





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Городищенська громада на Волині провела в останню путь свого земляка, чудового сім’янина, батька двох ще зовсім маленьких донечок – захисника України, який разом із сім’єю проживав в Угринові, якому назавжди 30.Про це повідомили у громаді.Молодий боєць Павло Косячніков загинув, захищаючи рідну землю від ворожого наступу, 27 травня 2023 року на Харківщині внаслідок важких поранень, отриманих під час штурму. Смерть військовослужбовця настала в одному зі шпиталів обласного центру. Поховали його як Героя в Угринові, біля полеглих на війні односельчан –таВіддати останню шану полеглому на війні Герою із жовто-блакитними квітами та вінками з жалобними стрічками прийшли рідні, друзі, представники влади, побратими та жителі громади. Зустріли воїна живим коридором напередодні.У мить прощання на кладовищі звучав Державний Гімн України та постріли пам’яті.У молодого бійця залишилися молода дружина, дві донечки, одній з яких лише сім місяців, велика рідня, яка глибоко сумує за своїм Павлом…Нагадаємо, стрілець-снайпер 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 5 механізованої роти 3 механізованого батальйону 30-річний солдат Косячніков Павло Вікторович призваний 26 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області, вірний військовій присязі, загинув 27 травня 2023 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині.

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