На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком
Сьогодні, 17:00
У Любомлі попрощалися з загиблим на війні 31-річним воїном Дмитром Бісюком.
Про це повідомляє Наше життя.
Провести полеглого Героя в останню дорогу вийшли сотні жителів міста.
Воїна відспівали у Свято-Георгіївському храмі Любомля. По тому біля стели «Герої не вмирають» відбулася громадська панахида.
Нагадаємо, Дмитро Сергійович Бісюк загинув 28 травня цього року на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн — любомльчанин, з’явився на світ 25 вересня 1992 року. З липня минулого року поповнив лави Територіальної оборони. Загинув 28 травня на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу.
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Про це повідомляє Наше життя.
Провести полеглого Героя в останню дорогу вийшли сотні жителів міста.
Воїна відспівали у Свято-Георгіївському храмі Любомля. По тому біля стели «Герої не вмирають» відбулася громадська панахида.
Нагадаємо, Дмитро Сергійович Бісюк загинув 28 травня цього року на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн — любомльчанин, з’явився на світ 25 вересня 1992 року. З липня минулого року поповнив лави Територіальної оборони. Загинув 28 травня на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу.
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