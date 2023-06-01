На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком

Дмитром Бісюком.



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Провести полеглого Героя в останню дорогу вийшли сотні жителів міста.



Воїна відспівали у Свято-Георгіївському храмі Любомля. По тому біля стели «Герої не вмирають» відбулася громадська панахида.



Нагадаємо,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі попрощалися з загиблим на війні 31-річним воїномПро це повідомляє Наше життя. Провести полеглого Героя в останню дорогу вийшли сотні жителів міста.Воїна відспівали у Свято-Георгіївському храмі Любомля. По тому біля стели «Герої не вмирають» відбулася громадська панахида.Нагадаємо, Дмитро Сергійович Бісюк загинув 28 травня цього року на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу. Воїн — любомльчанин, з’явився на світ 25 вересня 1992 року. З липня минулого року поповнив лави Територіальної оборони. Загинув 28 травня на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу.

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