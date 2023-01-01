Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА
Сьогодні, 15:07
Служба безпеки України, прокуратура та Нацполіція розслідують загибель людей у Києві біля зачиненого укриття під час обстрілу росіян.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу — це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували як раз перед укриттям.
"Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані , - наголосив начальник КМВА.
Під час останнього ракетного обстрілу балістичними ракетами в Києві від уламків загинуло 3 особи, ще 14 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу — це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували як раз перед укриттям.
"Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані , - наголосив начальник КМВА.
Під час останнього ракетного обстрілу балістичними ракетами в Києві від уламків загинуло 3 особи, ще 14 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яку добре оплачувану роботу пропонують на Волині
Сьогодні, 15:45
Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА
Сьогодні, 15:07
Росія завдала ударів по Харкову: з-під завалів дістали жінку
Сьогодні, 14:46
На Волині п'яний водій втікав від патрульних. ФОТО
Сьогодні, 14:31
Медіа