Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА

Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА
Служба безпеки України, прокуратура та Нацполіція розслідують загибель людей у Києві біля зачиненого укриття під час обстрілу росіян.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу — це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували як раз перед укриттям.

"Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані , - наголосив начальник КМВА.

Під час останнього ракетного обстрілу балістичними ракетами в Києві від уламків загинуло 3 особи, ще 14 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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