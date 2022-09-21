На Волині п'яний водій втікав від патрульних. ФОТО

У Ковелі нетверезий водій втікав від патрульних: на нього склали низку адмінматеріалів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це сьогодні вранці на вулиці Грушевського. Близько 5-ї години екіпаж, який патрулював місто, отримав повідомлення від громадян про те, що невідомий водій на автомобілі Fiat, виїжджаючи з прилеглої території, заїхав в кущі, а згодом попрямував далі.Така поведінка керманича, ймовірно, збентежила очевидців, тому вони звернулися на лінію 102.За кілька хвилин інспектори помітили авто, яке повністю збігалося з орієнтуванням. За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу патрульні подали водію знак про зупинку, однак він проігнорував його та продовжив рух.Згодом, на вулиці Смірнова водій здійснив наїзд на паркан, під час якого транспортний засіб отримав механічні пошкодження, вибіг з авто та почав втікати. Поліцейські наздогнали чоловіка, під час спілкування стало зрозуміло, що він має ознаки алкогольного сп'яніння. Це на місці події підтвердив і прилад Drager, алкотестер показав результат 1, 81 проміле.Керманич з таким результатом не погодився та забажав пройти освідування в медичному закладі. Однак, лікар-нарколог теж засвідчив, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння.На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.