На Харківщині в бою загинув волинянин Вадим Дудко
Сьогодні, 17:20
У бою з російським окупантом, захищаючи Батьківщину, загинув старший солдат 23-річний Вадим Дудко з селища Дубище Рожищенської громади.
Про це повідомляє пресслужба громади.
Командир розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону, старший солдат Вадим Дудко, загинув у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині.
Загиблий Герой навіки лишився вірним військовій присязі.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 вересня до 10 вересня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомляє пресслужба громади.
Командир розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону, старший солдат Вадим Дудко, загинув у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині.
Загиблий Герой навіки лишився вірним військовій присязі.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 вересня до 10 вересня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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