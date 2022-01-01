На Харківщині в бою загинув волинянин Вадим Дудко

На Харківщині в бою загинув волинянин Вадим Дудко
У бою з російським окупантом, захищаючи Батьківщину, загинув старший солдат 23-річний Вадим Дудко з селища Дубище Рожищенської громади.

Про це повідомляє пресслужба громади.

Командир розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону, старший солдат Вадим Дудко, загинув у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині.

Загиблий Герой навіки лишився вірним військовій присязі.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 вересня до 10 вересня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Вадим Дудко, загинув, Рожище
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