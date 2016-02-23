У Луцьку волонтери збирають буржуйки для військових

У Луцьку волонтери збирають буржуйки для військових
Волонтери луцького штабу "Ангар" оголосили про збір буржуйок для військовослужбовців.

Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.

"Друзі, маємо велику потребу у буржуйках для військових. Маєте - приносьте в ангар (м. Луцьк, Залізнична, 9)", – йдеться у повідомленні.

Волонтери зможуть їх прийняти з 10:00 до 18:00.

"Знаєте, де є — пишіть. +38 095 630 27 31", - додають у повідомленні.

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Теги: буржуйки, військові, збір
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