У Луцьку волонтери збирають буржуйки для військових





Про це йдеться на їхній сторінці у



"Друзі, маємо велику потребу у буржуйках для військових. Маєте - приносьте в ангар (м. Луцьк, Залізнична, 9)", – йдеться у повідомленні.



Волонтери зможуть їх прийняти з 10:00 до 18:00.



"Знаєте, де є — пишіть. +38 095 630 27 31", - додають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери луцького штабу "Ангар" оголосили про збір буржуйок для військовослужбовців.Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук "Друзі, маємо велику потребу у буржуйках для військових. Маєте - приносьте в ангар (м. Луцьк, Залізнична, 9)", – йдеться у повідомленні.Волонтери зможуть їх прийняти з 10:00 до 18:00."Знаєте, де є — пишіть. +38 095 630 27 31", - додають у повідомленні.

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