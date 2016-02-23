У Луцьку волонтери збирають буржуйки для військових
Сьогодні, 18:12
Волонтери луцького штабу "Ангар" оголосили про збір буржуйок для військовослужбовців.
Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.
"Друзі, маємо велику потребу у буржуйках для військових. Маєте - приносьте в ангар (м. Луцьк, Залізнична, 9)", – йдеться у повідомленні.
Волонтери зможуть їх прийняти з 10:00 до 18:00.
"Знаєте, де є — пишіть. +38 095 630 27 31", - додають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.
"Друзі, маємо велику потребу у буржуйках для військових. Маєте - приносьте в ангар (м. Луцьк, Залізнична, 9)", – йдеться у повідомленні.
Волонтери зможуть їх прийняти з 10:00 до 18:00.
"Знаєте, де є — пишіть. +38 095 630 27 31", - додають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку волонтери збирають буржуйки для військових
Сьогодні, 18:12
Що робити жінкам, які вже хочуть йти на фронт
Сьогодні, 17:56
На Харківщині в бою загинув волинянин Вадим Дудко
Сьогодні, 17:20
У Луцькому СІЗО вперше охрестили дитину
Сьогодні, 17:05
Медіа