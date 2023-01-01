Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації «Іскандерів» у рф, – Ігнат





Про це в коментарі Юрій Ігнат.



«Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають», - зазначив Ігнат.



Водночас, за його словами, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.



Ігнат також нагадав, що росія має дефіцит ракет «Іскандер», в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.



«Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували», - зазначив речник.



Ракетний комплекс «Іскандер» призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.



Найімовірніші цілі: засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія); засоби протиракетної і протиповітряної оборони; літаки та гвинтокрили на аеродромах; командні пункти та вузли зв'язку; найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури.



Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які знаходяться на території російської федерації. Це б порушило взяті на себе Україною зобов’язання перед міжнародними партнерами.Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ«Ми не атакуємо цілі на території росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають», - зазначив Ігнат.Водночас, за його словами, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.Ігнат також нагадав, що росія має дефіцит ракет «Іскандер», в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.«Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували», - зазначив речник.Ракетний комплекс «Іскандер» призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.Найімовірніші цілі: засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія); засоби протиракетної і протиповітряної оборони; літаки та гвинтокрили на аеродромах; командні пункти та вузли зв'язку; найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури.Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищили усі 10 ракет : сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К», які росія вночі випустила по Києву. Унаслідок російського ракетного удару по Києву постраждало 19 людей, троє з них загинули, одна людина перебуває в лікарні у відділенні інтенсивної терапії.

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