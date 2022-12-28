У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО

У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 1 червня, на міські маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Два - SAM MPK Lublin II та один - SOLARIS Trollino 12.

Тролейбуси виробництва Польщі, вживані, проте у гарному стані та з невеликим пробігом. Низькопідлогові, пристосовані для людей з інвалідністю.

Їх придбано за кошти міського бюджету для КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.
У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО

Очікують поставку ще одного SOLARIS Trollino 12.
У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО
У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО
У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО

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Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрути
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