У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО

Сьогодні, 1 червня, на міські маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Два - SAM MPK Lublin II та один - SOLARIS Trollino 12.Тролейбуси виробництва Польщі, вживані, проте у гарному стані та з невеликим пробігом. Низькопідлогові, пристосовані для людей з інвалідністю.Їх придбано за кошти міського бюджету для КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.Очікують поставку ще одного SOLARIS Trollino 12.