У Луцьку на маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Сьогодні, 1 червня, на міські маршрути №2, 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Два - SAM MPK Lublin II та один - SOLARIS Trollino 12.
Тролейбуси виробництва Польщі, вживані, проте у гарному стані та з невеликим пробігом. Низькопідлогові, пристосовані для людей з інвалідністю.
Їх придбано за кошти міського бюджету для КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.
Очікують поставку ще одного SOLARIS Trollino 12.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Два - SAM MPK Lublin II та один - SOLARIS Trollino 12.
Тролейбуси виробництва Польщі, вживані, проте у гарному стані та з невеликим пробігом. Низькопідлогові, пристосовані для людей з інвалідністю.
Їх придбано за кошти міського бюджету для КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.
Очікують поставку ще одного SOLARIS Trollino 12.
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