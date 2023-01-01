У лавах ЗСУ затримали російського шпигуна, який «полював» на ППО

У лавах ЗСУ затримали російського шпигуна, який «полював» на ППО
СБУ затримала російського «крота» у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та «полював» на ППО.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили ще одного зрадника у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України.

Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру гу гш зс рф (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту.

Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах.

Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України.
У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.
Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер «Телеграм».
Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм «куратором» з ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
У лавах ЗСУ затримали російського шпигуна, який «полював» на ППО
У лавах ЗСУ затримали російського шпигуна, який «полював» на ППО
У лавах ЗСУ затримали російського шпигуна, який «полював» на ППО

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Теги: Росія, Україна, війна
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