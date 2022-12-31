Чому двері до укриття поліклініки в Києві були зачиненими: пояснення директора медзакладу





Про це Дмитро Ратніков.



Саме тому, каже Ратніков, як йому пояснив директор поліклініки №3, біля якої загинули діти, частина мешканців опинилися в укритті, а решта – ні.



«За повідомленням директора полікліники № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. Три особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту», – написав Ратніков.



Голова Деснянської районної адміністрації також зазначив, що із самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.



«Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин», - уточнив посадовець.



Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "



"Просто зараз у медзакладі Деснянського району, в якому не відкрили людям двері укриття, проводяться слідчі дії. Деснянською окружною прокуратурою вже внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки", – повідомила вона.



Голова МВС Ігор Клименко також сповістив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).



Нагадаємо, серед загиблих у Києві —



«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У поліклініці, куди вночі прибігли сховатися кияни від обстрілів, був відкритий лише центральний вхід.Про це повідомив голова Деснянської районної адміністраціїСаме тому, каже Ратніков, як йому пояснив директор поліклініки №3, біля якої загинули діти, частина мешканців опинилися в укритті, а решта – ні.«За повідомленням директора полікліники № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. Три особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту», – написав Ратніков.Голова Деснянської районної адміністрації також зазначив, що із самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.«Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин», - уточнив посадовець.Речниця Київської міської прокуратуриу коментарі " Українській правді " повідомила, що у медзакладі проводяться слідчі дії."Просто зараз у медзакладі Деснянського району, в якому не відкрили людям двері укриття, проводяться слідчі дії. Деснянською окружною прокуратурою вже внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки", – повідомила вона.Голова МВСтакож сповістив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).Нагадаємо, серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка. «Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина.

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