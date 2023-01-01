Під прикриттям гуманітарки через «Устилуг» киянин хотів провезти партію інструментів вартістю понад мільйон

Під прикриттям гуманітарки киянин намагався ввезти комерційну партію інструментів вартістю понад 1 млн грн без сплати податків. Таке "маскування" викрили на посту "Устилуг".Про це повідомили на Волинській митниці.Під час в'їзду в Україну чоловік подав документи про те, що він доставляє вироби медичного призначення до благодійного фонду, які українцям подарували донори зі Словаччини. Однак у ході митного огляду мікроавтобуса в ньому було додатково виявлено майже 4 тисячі штук свердл, мітчиків, врізних та шліфувальних кругів відомого німецького виробника. Під час складання протоколу громадянин пояснив, що товар належить йому особисто, але він його не декларував, бо "боявся штрафу за недотримання вагових норм"."Роз'яснюємо, що митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через кордон України. Декларування здійснюється на "червоному коридорі" шляхом заявлення за встановленою формою точних відомостей про товар, його характеристики та мету їх переміщення. У випадку із цими інструментами імпортер мав обов'язок сплатити до державного бюджету до 10% мита та 20% ПДВ залежно від коду та вартості товару", - зазначають на митниці.Натомість, недекларування товару комерційного призначення тягне за собою накладення штрафу у повному розмірі вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією (ст. 472 МКУ). Відтак, задекларована гуманітарна допомога попрямувала до свого отримувача, а от інструменти вартістю понад 1 млн грн - чекатимуть на складі митниці остаточного рішення суду про штраф та конфіскацію.