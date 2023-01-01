Полеглому спецпризначенцю з Волині пропонують присвоїти звання Герой України
Сьогодні, 15:46
Триває збір підписів під петицією із пропозицією присвоїти звання Герой України загиблому бійцю окремого загону спеціального призначення «Любарт» Вадиму Бельському.
Петицію зареєстрували на сайті президента України.
Автори петиції звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Герой України військовослужбовцю ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій ЗСУ Вадиму Бельському.
«Бельський Вадим Анатолійович був на Майдані і там дав присягу вірно служити Україні і віддати своє життя. Після Майдану пішов служити в полк «Азов», протягом трьох років був також в полку «Донбас». Із початку повномасштабного вторгнення пішов на службу ОЗСП «Любарт», - йдеться у петиції.
Підтримати цю пропозицію можна за посиланням.
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Петицію зареєстрували на сайті президента України.
Автори петиції звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Герой України військовослужбовцю ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій ЗСУ Вадиму Бельському.
«Бельський Вадим Анатолійович був на Майдані і там дав присягу вірно служити Україні і віддати своє життя. Після Майдану пішов служити в полк «Азов», протягом трьох років був також в полку «Донбас». Із початку повномасштабного вторгнення пішов на службу ОЗСП «Любарт», - йдеться у петиції.
Підтримати цю пропозицію можна за посиланням.
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