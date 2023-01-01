Полеглому спецпризначенцю з Волині пропонують присвоїти звання Герой України

Триває збір підписів під петицією із пропозицією присвоїти звання Герой Україниокремого загону спеціального призначення «Любарт»Петицію зареєстрували на сайті президента України.Автори петиції звернулися до президентаз проханням присвоїти звання Герой України військовослужбовцю ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій ЗСУ Вадиму Бельському.«Бельський Вадим Анатолійович був на Майдані і там дав присягу вірно служити Україні і. Після Майдану пішов служити в полк «Азов», протягом трьох років був також в полку «Донбас». Із початку повномасштабного вторгнення пішов на службу ОЗСП «Любарт», - йдеться у петиції.Підтримати цю пропозицію можна за