На Донеччині загинув волинянин Віктор Швайко

Віктор Швайко.



Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.



Військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області.



Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження, житель села Міжгайці.



«Співчуття близьким та рідним героя!» - зазначили в ТЦК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок артилерійського обстрілу на території Донецької області поліг Герой із ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.Військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області.Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження, житель села Міжгайці.«Співчуття близьким та рідним героя!» - зазначили в ТЦК.

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