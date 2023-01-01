На Донеччині загинув волинянин Віктор Швайко
Сьогодні, 15:15
Унаслідок артилерійського обстрілу на території Донецької області поліг Герой із Волині Віктор Швайко.
Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області.
Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження, житель села Міжгайці.
«Співчуття близьким та рідним героя!» - зазначили в ТЦК.
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Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецької області.
Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження, житель села Міжгайці.
«Співчуття близьким та рідним героя!» - зазначили в ТЦК.
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