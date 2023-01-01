На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна

Андрія Тюріна.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Воїн загинув 17 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.



Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, військовослужбовці, чимало односельчан.



Поховали Героя на кладовищі у селі Буяни.



«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Буяни відбувся чин похорону військовослужбовцяПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.17 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, військовослужбовці, чимало односельчан.Поховали Героя на кладовищі у селі Буяни.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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