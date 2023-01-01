На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна

На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Буяни відбувся чин похорону військовослужбовця Андрія Тюріна.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Воїн загинув 17 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна

Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, військовослужбовці, чимало односельчан.
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна

Поховали Героя на кладовищі у селі Буяни.

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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