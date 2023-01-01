Як вигідно продати або купити зернові культури*

Як вигідно продати або купити зернові культури*
Україна — аграрна країна. Маючи плодючий чорнозем, вона здатна вирощувати багато зернових культур найвищої якості. Але вироблений товар потрібно вигідно продати. Так, щоб окупити всі витрати та ще мати прибуток. Допомогти українським фермерам здатен агропродуктовий маркетплейс https://glendeal.com/ua/. Тут можна легко налагодити контакт між продавцями та покупцями по всьому світу та укласти справді вигідну угоду.

Про що важливо пам’ятати


Щоб вигідно продати своє зерно, потрібно приділяти максимальну увагу його характеристикам. Для потенційних покупців дуже важлива:

  • якість зерна;

  • ціна;

  • логістика.

    • Пропозицій багато. Отже, щоби продати вирощені культури, потрібно надати покупцеві такі умови, від яких він не зможе відмовитися. Сервіс Glendeal допоможе розширити спектр покупців і надасть актуальну юридичну консультацію стосовно укладення угоди.

    Окрім того, спеціалісти допомагають вибудувати логістику, що дуже важливо в сучасних умовах. Покупець отримає всі необхідні гарантії та зможе налагодити взаємозв’язок без ризиків.

    Маркетплейси — чудова можливість для продавців


    Маркетплейси завжди надають змогу показати свій товар більшій кількості потенційних клієнтів. До того ж формат онлайн знімає кордони та обмеження. Але гарантія того, що зернові культури шукатимуть на торговельному майданчику загального призначення, невелика. Тому наразі в Україні створені агромаркетплейси. Одним із найкращих є Glendeal.

    Що ж він пропонує? Агромаркетплейс надає своїм клієнтам наступні привілеї:

  • доступ до світового ринку;

  • тільки актуальні пропозиції;

  • співпрацю з верифікованими продавцями;

  • швидкий розрахунок логістики (маршрут та вартість);

  • безпечні угоди;

  • можливість підтримки у режимі 24/7.

    • Такий супровід значно полегшує взаємодію між покупцем та продавцем і надає благодатний ґрунт для укладення угоди. До речі, всі послуги до кінця 2023 року сервіс Gleandeal надає абсолютно безплатно. Встигніть скористатися пропозицією.

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    Теги: агромаркетплейс
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