Осиротіли дві доньки: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Свисем
Сьогодні, 16:17
На Волині сьогодні, 5 жовтня, провели в останню путь загиблого на війні 41-річного військовослужбовця Олександра Свися.
Про це повідомляє Буг.
Вранці о 9:30 кортеж із тілом загиблого провезли з міста Володимира до села Льотниче Зимнівської громади, до домівки Олександра Свися.
Згодом у Юріївській церкві відслужили панахиду за загиблим.
Зустрічали Героя із почестями з квітами під звуки військового оркестру. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, волонтери, бойові побратими та небайдужі мешканці міста.
Поховали Героя на кладовищі у селі Овлочин Оваднівської громади.
Нагадаємо, загинув 41-річний солдат-навідник Олександр Свись, ще 23 липня цього року в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань. А 30 вересня тіло військовослужбовця було опізнано і лише через понад два місяці його привезли додому. Без батька залишились двоє доньок.
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Про це повідомляє Буг.
Вранці о 9:30 кортеж із тілом загиблого провезли з міста Володимира до села Льотниче Зимнівської громади, до домівки Олександра Свися.
Згодом у Юріївській церкві відслужили панахиду за загиблим.
Зустрічали Героя із почестями з квітами під звуки військового оркестру. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, волонтери, бойові побратими та небайдужі мешканці міста.
Поховали Героя на кладовищі у селі Овлочин Оваднівської громади.
Нагадаємо, загинув 41-річний солдат-навідник Олександр Свись, ще 23 липня цього року в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань. А 30 вересня тіло військовослужбовця було опізнано і лише через понад два місяці його привезли додому. Без батька залишились двоє доньок.
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