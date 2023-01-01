Осиротіли дві доньки: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Свисем

загиблого на війні 41-річного військовослужбовця Олександра Свися.



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Вранці о 9:30 кортеж із тілом загиблого провезли з міста Володимира до села Льотниче Зимнівської громади, до домівки Олександра Свися.



Згодом у Юріївській церкві відслужили панахиду за загиблим.



Зустрічали Героя із почестями з квітами під звуки військового оркестру. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, волонтери, бойові побратими та небайдужі мешканці міста.



Поховали Героя на кладовищі у селі Овлочин Оваднівської громади.



Нагадаємо, загинув 41-річний солдат-навідник Олександр Свись, ще 23 липня цього року в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань. А 30 вересня тіло військовослужбовця було опізнано і лише через понад два місяці його привезли додому. Без батька залишились двоє доньок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 5 жовтня, провели в останню путь41-річного військовослужбовцяПро це повідомляє Буг Вранці о 9:30 кортеж із тілом загиблогодо села Льотниче Зимнівської громади, до домівки Олександра Свися.Згодом у Юріївській церкві відслужили панахиду за загиблим.Зустрічали Героя із почестями з квітами під звуки військового оркестру. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, волонтери, бойові побратими та небайдужі мешканці міста.Поховали Героя на кладовищі у селі Овлочин Оваднівської громади.Нагадаємо, загинув 41-річний солдат-навідник Олександр Свись, ще 23 липня цього року в районі Пологівського району Запорізької області, під час виконання бойових завдань. А 30 вересня тіло військовослужбовця було опізнано і лише через понад два місяці його привезли додому. Без батька залишились двоє доньок.

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