Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
Сьогодні, 16:45
Добровольці з Шацької громади на Волині тиждень на сході ремонтували автомобілі військових.
Про це в телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Тероборони.
На сході України знову висадився трудовий десант з добровольчого формування Шацької територіальної громади.
Володимир Шум, Олександр Цвид, Володимир Ключук та Геннадій Сидорук понад тиждень ремонтував автомобілі у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.
«Нагадаємо, що це вже далеко не перший приїзд представників ДФТГ Шаччини на схід України – в район, де вже понад пів року успішно виконують бойові завдання їхні земляки-тероборонівці», - зазначили у військовій частині.
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Про це в телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Тероборони.
На сході України знову висадився трудовий десант з добровольчого формування Шацької територіальної громади.
Володимир Шум, Олександр Цвид, Володимир Ключук та Геннадій Сидорук понад тиждень ремонтував автомобілі у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.
«Нагадаємо, що це вже далеко не перший приїзд представників ДФТГ Шаччини на схід України – в район, де вже понад пів року успішно виконують бойові завдання їхні земляки-тероборонівці», - зазначили у військовій частині.
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