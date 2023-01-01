Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових

Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
Добровольці з Шацької громади на Волині тиждень на сході ремонтували автомобілі військових.

Про це в телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Тероборони.

На сході України знову висадився трудовий десант з добровольчого формування Шацької територіальної громади.

Володимир Шум, Олександр Цвид, Володимир Ключук та Геннадій Сидорук понад тиждень ремонтував автомобілі у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових

«Нагадаємо, що це вже далеко не перший приїзд представників ДФТГ Шаччини на схід України – в район, де вже понад пів року успішно виконують бойові завдання їхні земляки-тероборонівці», - зазначили у військовій частині.
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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