Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових

Добровольці з Шацької громади на Волині тиждень на сході ремонтували автомобілі військових.Про це в телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Тероборони.На сході України знову висадився трудовий десант з добровольчого формування Шацької територіальної громади.тапонад тиждень ремонтував автомобілі у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.«Нагадаємо, що це вже далеко не перший приїзд представників ДФТГ Шаччини на схід України – в район, де вже понад пів року успішно виконують бойові завдання їхні земляки-тероборонівці», - зазначили у військовій частині.