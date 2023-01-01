Збитки від неякісного ремонту у військовій частині на Волині – 300 тисяч

Збитки від неякісного ремонту у військовій частині на Волині – 300 тисяч
Інженер з технагляду волинського підприємства підозрюється у службовій недбалості, завдавши державі збитків на 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків (ч.2 ст.367 КК України).
За даними слідства, службовець не перевірив обсягів виконаних робіт, якості і характеристик спожитих матеріалів під час ремонту медпункту в одній із військових частин на Волині.

Встановлено, що ремонт виконано неякісно: покриття з вогнезахисного матеріалу не нанесено, а для утеплення покрівлі застосовано мінеральні плити меншої густини.

Однак, інженер, який відповідно до договору зобов’язувався забезпечувати технічний нагляд, завірив своїм підписом та печаткою офіційні документи, на підставі яких замовник, Квартирно-експлуатаційний відділ м.Володимир-Волинський, перерахував підряднику обумовлену суму коштів.
Збитки від неякісного ремонту у військовій частині на Волині – 300 тисяч

Таким чином, внаслідок недбальства та несумлінного ставлення до служби, держава зазнала збитків на майже 300 тисяч гривень.

За результатами проведення експертиз, вирішуватиметься питання про вручення підозри керівнику приватного підприємства, яке виконувало вказані роботи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.

Як відомо, санкція інкримінованої статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк та зі штрафом або без такого.

Додамо, що відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: кримінал, Волинь
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