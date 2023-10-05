Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП





Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко, пише



"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - написала нардеп.



Нагадаємо, 23 вересня спікер Парламенту Руслан Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті.



Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у Верховній раді ініціювали збір підприсів щодо розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із російської федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 жовтня, народні депутати зібрали 226 підписів за звернення до голови Верховної ради Руслана Стефанчука щодо розгляду закону щодо заборони УПЦ (МП) в УкраїніПро це повідомила народна депутаткао, пише LB.ua "226 підписів народних депутатів зібрано за звернення дощодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - написала нардеп.Нагадаємо, 23 вересня спікер Парламенту Руслан Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті.Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у Верховній раді ініціювали збір підприсів щодо розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із російської федерації.

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