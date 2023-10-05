Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП

Нардепи зібрали понад 226 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП
Сьогодні, 5 жовтня, народні депутати зібрали 226 підписів за звернення до голови Верховної ради Руслана Стефанчука щодо розгляду закону щодо заборони УПЦ (МП) в Україні

Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко, пише LB.ua.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - написала нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня спікер Парламенту Руслан Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті.

Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у Верховній раді ініціювали збір підприсів щодо розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із російської федерації.

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Теги: Нардепи, УПЦ МП, підписи
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