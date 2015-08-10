Волинські артисти гастролювали у Рівному

Юрія Рибчинського. Для рівненських школярів презентували казку «Котигорошко» Анатолія Шияна.



Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського облмуздрамтеатру ім. Т.Г. Шевченка.



«Цього разу нам знадобилося зібрати 70 людей, до 10 тонн вантажу (декорацій, костюмів і інших необхідних речей), замовити кілька автобусів та вантажівку… Для когось у колективі це був перший виїзд, для декого прем'єра як актора, а для більшості новий досвід», - розповіли у театрі.







Волинські театрали також щиро вдячні рівнянам за теплий прийом.



До слова, наступного тижня уже лучани насолоджуватимуться грою рівненських артистів, які приїдуть на гастролі із Наталки Ворожбит.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артисти Волинського академічного облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка побували на гастролях у Рівному із виставою-мюзиклом «Життя в кредит (Едіт Піаф)». Для рівненських школярів презентували казку «Котигорошко»Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинського облмуздрамтеатру ім. Т.Г. Шевченка.«Цього разу нам знадобилося зібрати 70 людей, до 10 тонн вантажу (декорацій, костюмів і інших необхідних речей), замовити кілька автобусів та вантажівку… Для когось у колективі це був перший виїзд, для декого прем'єра як актора, а для більшості новий досвід», - розповіли у театрі.Волинські театрали також щиро вдячні рівнянам за теплий прийом.До слова, наступного тижня уже лучани насолоджуватимуться грою рівненських артистів, які приїдуть на гастролі із видовищною постановкою "ЗЕРНОСХОВИЩЕ" . Ця вистава отримала схвальні відгуки, ще навіть не з’явившись. Історія торкається трагедії Голодомору в Україні 1932-1933 років у свіжому, сучасному прочитанні за п’єсою

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію