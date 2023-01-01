Ціна свободи: у центрі міста на Волині – понівечене авто, на якому військові потрапили під обстріл

На центральній площі Рожища на Волині волонтеритаразом з однодумцями встановили автомобіль із передової - нагадування про те, що у нас в країні йде війна.Про це повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.Це автомобіль, який потрапив під танковий обстріл у Куп’янську Харківської області, де ведуться жорстокі бої. Авто, яке допомагало виконувати бойові завдання нашим землякам з 14-ої бригади. Нині воно не підлягає ремонту.Окрім авто, хлопці ще потребують теплого одягу, бо ночі вже холодні.«Обов’язок кожного з нас тут, на відносно мирній території, підтримувати наших земляків, які нас мужньо захищають, щомиті наражаючи себе на небезпеку. Тому не проходьте повз, задонатьте на ЗСУ у скриньку, прилаштовану на розбитому ворогом авто! Не хочете кидати гроші у скриньку, переведіть на картку, номер якої зазначено на тому ж автомобілі. Навіть незначний грошовий внесок - це маленький внесок кожного у наближення Перемоги», - закликали у міськраді.