У Луцьку зіткнулися маршрутка і вантажівка
Сьогодні, 14:33
На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 6 жовтня, трапилася автопригода за участі вантажівки та маршрутки.
Про це повідомляє Конкурент.
На відео видно, що обидві машини зазнали механічних пошкоджень. 6 жовтня, близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, – розповіли у пресслужбі волинських патрульних.
Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля МАN не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан.
Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає.
«На водія вантажівки було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП», – розповіли у патрульній.
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Про це повідомляє Конкурент.
На відео видно, що обидві машини зазнали механічних пошкоджень. 6 жовтня, близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, – розповіли у пресслужбі волинських патрульних.
Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля МАN не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан.
Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає.
«На водія вантажівки було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП», – розповіли у патрульній.
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