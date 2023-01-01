У Луцьку зіткнулися маршрутка і вантажівка





Про це повідомляє



На відео видно, що обидві машини зазнали механічних пошкоджень. 6 жовтня, близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, – розповіли у пресслужбі волинських патрульних.











Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля МАN не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан.



Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає.



«На водія вантажівки було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП», – розповіли у патрульній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 6 жовтня, трапилася автопригода за участі вантажівки та маршрутки.Про це повідомляє Конкурент На відео видно, що обидві машини зазнали механічних пошкоджень. 6 жовтня, близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, – розповіли у пресслужбі волинських патрульних.Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля МАN не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан.Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає.«На водія вантажівки було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП», – розповіли у патрульній.

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