У Луцьку зіткнулися маршрутка і вантажівка

У Луцьку зіткнулися маршрутка і вантажівка
На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 6 жовтня, трапилася автопригода за участі вантажівки та маршрутки.

Про це повідомляє Конкурент.

На відео видно, що обидві машини зазнали механічних пошкоджень. 6 жовтня, близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, – розповіли у пресслужбі волинських патрульних.





Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля МАN не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан.

Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає.

«На водія вантажівки було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП», – розповіли у патрульній.

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Теги: ДТП, Луцьк
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