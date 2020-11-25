«Подвійний диплом»: студенти ВНУ ім. Лесі Українки можуть здобувати освіту в Польщі

плідно співпрацює з Університетомв Ченстохові (Республіка Польща) впродовж багатьох років. Міжнародна інтеграція освіти - важливий показник ефективної діяльності університетів.Про це повідомили у відділі інформаційної політики ВНУ ім. Лесі Українки.«Співпраця нашого вузу й Університету Яна Длугоша відзначається довготривалістю та значною кількістю ініціатив і проєктів, що успішно реалізовуються закладами вищої освіти. Важливий етап розвитку було ініційовано після підписання 30 травня 2015 року договору про співпрацю»,- зауважив ректор ВНУ ім. Лесі УкраїнкиСьогодні університети спільно успішно реалізовують програму навчання бакалаврів у межах «Подвійного диплома» за низкою спеціальностей. Це, зокрема, «Екологія», «Фізика», «Хімія», «Інформатика», «Математика», «Соціальна робота», «Туризм», «Фізична терапія», «Економіка», «Польська філологія», «Фізичне виховання», «Національна безпека».За словами Анатолія Цьося, із 2016 року в межах програми «Подвійний диплом» в Університеті Яна Длугоша здобули освіту 261 студент ВНУ імені Лесі Українки.Загалом в Університеті Яна Длугоша в Ченстохові, який віднедавна отримав статус класичного університету, навчається близько 300 іноземних студентів із України, Білорусі, Хорватії, Казахстану й Узбекистану.Приємно відзначити, що майже 50% із них (147 осіб) – студенти ВНУ імені Лесі Українки, які навчаються за програмою «Подвійний диплом».Анатолій Цьось підкреслив, що співпраця закладів вищої освіти Луцька та Ченстохови ведеться у різних напрямах. Зокрема, за програмою Еrasmus+ викладачі й студенти ВНУ імені Лесі Українки беруть участь у програмах академічної мобільності, які безоплатно реалізовуються польським університетом.Після повномасштабного вторгнення росії польські партнери із Ченстохови неодноразово надавали гуманітарну допомогу. Частину допомоги передали для військових, а частину – для внутрішньо переміщених осіб, які живуть у гуртожитках.Крім цього, як зазначив Анатолій Цьось, саме Університет Яна Длугоша залучив ВНУ імені Лесі Українки до Європейського університетського альянсу «COLORUS» у ролі асоційованого партнера.Під час урочистостей із нагоди початку навчального року ректор Університету Яна Длугоша в Ченстохові проф. др. габ. Анна Випих-Гавронська вручила очільнику ВНУ імені Лесі Українки проф. Анатолію Цьосю почесну грамоту, чим висловила вдячність за багаторічну співпрацю, результатом якої є висока якість науково-освітньої роботи, а також розвиток молодих наукових кадрів.