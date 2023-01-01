12 років тюрми отримав харків'янин, який скоригував удар по найбільшому ринку України





Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові.

Саме за його «наведенням» минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим торговельним закладом України.



Крім того, встановлено, що він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.



Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.



За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення.



Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення рф «зливав» у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ.



Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по найбільшому ринку України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові.Саме за його «наведенням» минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим торговельним закладом України.Крім того, встановлено, що він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення.Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення рф «зливав» у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ.Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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