ОВА пояснила, що змінилося у роботі ВЛК на Волині

ОВА пояснила, що змінилося у роботі ВЛК на Волині
Віднедавна на Волині створені та функціонують позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі закладів охорони здоров'я.

Про роботу військово-лікарських комісій на Волині розповів під час брифінгу ОВА начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Юрій Легкодух, інформує ОВА у фейссбуці.

«Раніше ми знали, що лікарі, які залучаються до роботи комісій військовозобов’язаних формувалися, як правило, зі штату закладів охорони здоров’я. Лікарі йшли на призовну комісію і разом виконували свою функцію. Однак це було трохи неправильно, – сказав Юрій легкодух. – Заклади охорони здоров’я жалілися, що залучається велика кількість медичного персоналу для роботи ВЛК та не вистачало коштів».

Він зазначив, що віднедавна в області створені та функціонують позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі закладів охорони здоров'я. Фінансування комісій проводиться за державні кошти відповідно до укладених договорів з НСЗУ. На Волині 18 медзакладів підписали пакет за даним видом послуг.

«Опісля укладення договору, у лікарні створюється штат комісії для проходження ВЛК. У штат входить певний перелік лікарів і медсестер, – зазначив посадовець. – Призовники, які скеровуються до проходження військово-лікарських комісій отримують безоплатний і повний спектр послуг для того, щоб виявити чи є вони готовими до призову».

Начальник управління охорони здоров’я ОДА додав, що такі зміни відбулися для зручності, як для громадян, так і медпрацівників. Адже позаштатні військово-лікарські комісії пришвидшують проведення медичного огляду щодо визначення придатності до військової служби.


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Теги: війна, ЗСУ
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