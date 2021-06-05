Фермер-переселенець змушений вирізати стадо кіз, яке зміг евакуювати на Волинь

Сергій Свириденко, який 2022-го виїхав з Донецької області та евакуював на Волинь 150 кіз різних порід, зменшує своє тваринницьке господарство. Чоловік не в змозі вигодувати поголів'я.



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Як розповів фермер, наразі в нього залишилося всього 35 тварин.

Господар каже: цих тварин до кінця жовтня доведеться вирізати, оскільки не вистачає людей для їхнього догляду та коштів на корми, аби вигодовувати кіз.



"Мені довелось скоротити поголів’я, тому що не вистачає людей на догляд. Багато людей виїхало звідти і купівельна можливість суттєво знизилась. Треба платити зарплату і годувати тварин. Це досить затратна справа, а при поганій торгівлі, економічно це неможливо тягнути", — говорить власник фермерського господарства.







Сергій Свириденко родом із села Іванопілля Краматорського району. Він — учасник АТО. Після повномасштабного вторгнення вирішив рятувати господарство кіз, бо вдома, говорить, було небезпечно, тому приїхав у село Горянівка Олицької громади, що на Волині.



Зараз у кіз, каже Сергій Свириденко, починається сухостійний період, тож переводить їх потрохи на сіно, зелену траву й коренеплоди.



"Люди прибрали картоплю, купа бур’янів, то для них це теж нормальна їжа. От кукурудзиння. Це вони їдять. Зараз чимало з них в запуску, готуються стати мамами, то в нас іде обмеження по твердих кормах — зерно", — сказав фермер.



Допомагає власнику козиної ферми переселенка Наталія Булатова. Каже: кози розуміють, що коли йдеш до них із відром — значить буде їжа.



"Дала гороха трохи їм і вони всі збіглися сюди. Та немає вже. Це Рябушка, це Єва, Чайка. Вони знають, що це відро, а відро це їжа. Тому вони люблять. Яблука і хліб дуже люблять, траву звісно ж. Все їдять", — говорить жінка.



Жінка родом із Костянтинівки Донецької області, а на Волині проживає уже пів року. Каже: приїхали до Сергія Свириденка, котрий і запросив приїхати. "У магазин прилетіло і вимушені були сюди переїхати. Страшно було коли малий під обстріл потрапив. І після цього ми вирішили переїхати сюди", — говорить Наталія Булатова.



Зі слів Сергія Свириденка, в господарстві має кози різних порід, але переважає англо-нубійська порода, завезена із Швейцарії.



"Більшість тут нубійських процентних кіз. Це африканська порода, яка була в 19 столітті доведена до остаточного свого вигляду в Англії, тому вона називається англо-нубійська. Порода ця м’ясо-молочна. Молоко має надзвичайну плотність, дуже добра жирність. Те, що треба для виробництво сиру", — каже Сергій Свириденко.



На своєму господарстві чоловік виготовляє крафтові сири, бринзу із козячого молока, а також ковбаси.



Продукцію вдається реалізовувати на ярмарках або через інтернет-сайти. Як додав фермер, планує залишитися жити на Волині, а після завершення війни хотів би відкрити філію свого козиного господарства на Донеччині.

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