На могилі волинського Героя майорять прапори України та Польщі

На могилі волинського Героя майорять прапори України та Польщі
На могилі військовослужбовця з Волині Богдана Щербика встановили два прапори – України та Польщі. Бо такою була його передсмертна воля.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП у фейсбуці.

Богдан Щербик – українець із Волині, мав велике серце. Був прекрасною людиною, хороброю і чесною. Йому назавжди 26 років. Він загинув у російсько-українській війні. Дивлячись в очі смерті, попросив матір, щоб поставила на його могилі поруч з українським прапором польський. Ця передсмертна воля Богдана зробила його символом примирення між Польщею та Україною.

Вчора, 7 жовтня, на цвинтарі в Усичах було людно. Односельчани й родина Богдана, його українські й польські друзі, а також фундатори надгробка зібралися тут, аби вшанувати пам’ять Героя. Ідею встановлення пам’ятника підтримали та реалізували польські фундації “Polska Fundacja Narodowa” i “Kresy w Potrzebie” та фірма «Granity Skwara».

«Богдан Щербик був українським патріотом. Позиція і життя Богдана Щербика – це приклад і символ не лише героїчного патріотизму, але й того, що Польща стала другою домівкою для багатьох українців. Це також приклад і символ надзвичайно близьких почуттів і стосунків, які об’єднують українців та поляків, і які слід плекати», – зазначив заступник начальника Луцького районного ТЦК та СП з морально-психологічного забезпечення майор Юрій Хом’як.

Почесну варту несло Козацьке Стрілецьке Братство з Луцька, котрі прийшли на кладовище у спільній ході з парафіянами місцевої церкви Святого Стефана. Біля пам’ятника вишикувалися також члени Братства куркових стрільців імені Святого Яна Канти з Любліна та скаути з костопільської 7-ї харцерської дружини «Світанок» Польського харцерства в Україні.


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Теги: загиблі, війна
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