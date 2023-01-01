ЗМІ опублікували кількість російських шпигунів у Європі





Про це повідомляє



За даними газети, європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.



Проте, Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.



Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів".



"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", - додав анонімний співрозмовник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 80 російських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung.За даними газети, європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.Проте, Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів"."Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", - додав анонімний співрозмовник.

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