ЗМІ опублікували кількість російських шпигунів у Європі

ЗМІ опублікували кількість російських шпигунів у Європі
Близько 80 російських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung.

За даними газети, європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Проте, Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів".

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", - додав анонімний співрозмовник.

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Теги: шпигуни, росія
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