Поліція розслідувала 18 «корупційних» проваджень на чиновника з Волині

Андрія Мигулі за правопорушення, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, що пов’язані з корупцією.



Про це повідомляє



У суді всі матеріали об’єднали в одне провадження, в одну судову справу.



Нагадаємо, що чиновника Андрія Мигулю, який є депутатом міської ради, головою депутатської фракції Аграрної партії, заступником голови постійної комісії міськради з питань планування, бюджету і фінансів, судили влітку 2023 року за ч. 5 ст. 164-12 КУпАП (нецільове використання коштів). Виявилось, що на час скерування до суду матеріалів щодо нього та його підлеглої закінчились строки накладення адміністративного стягнення, тому суд постановив закрити справу.



Цього разу, за даними правоохоронних органів, він вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». Як начальник управління культури, укладав договори із приватною підприємицею – своєю дружиною Оленою Мигулею, теж депутатом, на поставку управлінню різних товарів, не повідомивши Ковельську міську раду про наявність конфлікту інтересів (подано, згідно переліку в судовій справі):



12.04.2023 – сувенірної продукції на 8 616 грн;

23.03.2023 – рамок для фото на 11 000 грн;

24.05.2023 – сценічні костюми, плаття, одяг вишитий, вбрання сценічне на 90 100 грн;

19.12.2022 – солодощів для відкриття міської ялинки на 42 000 грн;

28.03.2023 – товарів на 4 000 грн;

14.02.2022 – товарів на 6 900 грн;

18.12.2021 – товарів на 8 850 грн;

13.12.2021 – товарів на 2 954 грн;

08.11.2021 – товарів на 38 400 грн;

12.04.2023 – товарів на 8 616 грн;

23.03.2023 – товарів на 11 000 грн.



«У ході розгляду справи Мигуля Андрій Дмитрович провину у вчиненні інкримінованих йому адміністративних правопорушеннь визнав, розкаявся у вчиненому, просив врахувати, що має на утриманні трьох дітей, двоє з яких є неповнолітніми, а старший син навчається у вищому закладі освіти та потребує немалих коштів <…> а тому суд, приймаючи дані про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності вперше, щиро розкаявся у вчиненому, вважає доцільним накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі» – йдеться у постанові суду.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Олексій Шишилін постановив оштрафувати правопорушника на 3400 гривень та стягнути з нього судовий збір на користь держави у розмірі 536 гривень 80 копійок.



Як зазначив головуючий у справі, постанова може бути пред’явлена до виконання протягом трьох місяців із дня її винесення.

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