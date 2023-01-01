Волинь – серед лідерів переходу парафій МП до ПЦУ





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Закон про заборону в Україні УПЦ МП у парламенті ухвалювати не поспішають. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що не ставить на голосування ініціативи про заборону московського патріархату, бо для їх підтримки не вистачає голосів



Натомість, на пленарному засіданні 5 жовтня, у раді вдалось зібрати 226 підписів на підтримку законопроєктів про заборону УПЦ МП, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. Вона вимагала від спікера винести важливі питання про розгляд, утім цього так і не сталось.



Попри те, що проросійську церкву не забороняють на офіційному рівні, віряни активно покидають московський патріархат у окремих осередках. За останні 5 місяців від московського патріархату пішло понад 200 парафій.



Після надання Томосу Православній церкві України про свій перехід від московського патріархату до ПЦУ заявили понад 1,5 тис. громад. Найбільше громад покинуло УПЦ МП на Хмельниччині – 333. Понад 200 парафій змінили проросійську конфесію на Православну церкву на Київщині та на Волині. Більше сотні громад змінили конфесійну приналежність в Вінницькій (192), Житомирській (159) та Рівненській (104) областях.



На карті вказана інформація про кількість парафій по регіонах, які покинули УПЦ МП, станом на початок жовтня цього року. Дані зібрані з відкритих джерел, тому можлива похибка.



За останніх 5 місяців (з 12 травня до 4 жовтня) конфесійну приналежність змінили 208 громад, які раніше належали до УПЦ МП. Найактивніше переходи здійснювали парафії Хмельницької області (51 громада) та на Київщині (45). 26 парафій покинули московський патріархат у Вінницькій області, по 17 – на Житомирщині та Черкащині.



За 5 місяців жодна громада не змінила церковну юрисдикцію у Львівській Тернопільській, Миколаївській, Одеській областях. А також у фронтових – Донецькій, Луганській та Запорізькій. На Сумщині та Закарпатті перейшло по одній громаді, по 2 – на Харківщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та в Києві.



Переходів від промосковської конфесії могло би бути більше, але багато парафіян та священнослужителів ще й досі не визначились – бути їм з Москвою, чи віддалитись. І чим ближче до східних кордонів, тим більше подібних сумнівів. Таку думку у інтерв'ю для "Духовної величі Львова" зокрема припустив заборонений єпархією УПЦ МП священник Андрій Пінчук з Дніпропетровщини.



"Як мені розповідали, частина вірних і духовенства УПЦ продовжує очікувати перемог Росії, посування фронту в сторону західних кордонів України, поновлення єдності з московським патріархом і встановлення нарешті "щасливого режиму" нової Російської імперії на теренах України, особливо східної і центральної. Поміж єпископату, можливо, чверть відвертих таких, а поміж священників західних парафій такого немає. Чим ближче до нас, на Схід, кількість лайна зростає. І десь ближче до фронту таких 50% духовенства", – наголошує священник.



Стосовно парафіян, то на словах деякі з них за Україну, а на ділі вперто продовжують поминати патріарха Кирила.



"Як сказала мені нещодавно одна людина: "Я хочу залишатися в богомспасаємой русской церкві". І таких людей, на жаль, досить багато. По Києву — більше половини, про це свідчать київські священники. І на Західній Україні треба виокремити Закарпатські єпархії, там проросійські настрої вищі, ніж в єпархіях на Волині або на Житомирщині", – розповів Андрій Пінчук.



Щодо інших регіонів України, то за словами духівника – є частина "нейтральних", яким все одно – аби їх не чіпали.



"І є десь 95% в західних єпархіях, особливо Волинь, налаштованих проукраїнськи. В східних єпархіях, можливо, 10-15% таких, не більше. Це моє суб’єктивне враження після спілкування з великою кількістю духовенства з різних єпархій. Зараз в УПЦ все йде дуже хаотично, немає єдиного центру управління, центру прийняття рішень. І впевнено сказати, який рух в УПЦ переможе — проукраїнський чи проросійський – зараз неможливо. Тому що станом на сьогодні найвищий діючий орган управління УПЦ — Священний Синод (бо Архієрейський та Помісний Собори недіючі) – контролюється проросійською більшістю", – наголосив отець Пінчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.Про це повідомляє Еспресо Закон про заборону в Україні УПЦ МП у парламенті ухвалювати не поспішають. Голова Верховної радизаявив, що не ставить на голосування ініціативи про заборону московського патріархату, бо для їх підтримки не вистачає голосівНатомість, на пленарному засіданні 5 жовтня, у раді вдалось зібрати 226 підписів на підтримку законопроєктів про заборону УПЦ МП, повідомила народна депутатка. Вона вимагала від спікера винести важливі питання про розгляд, утім цього так і не сталось.Попри те, що проросійську церкву не забороняють на офіційному рівні, віряни активно покидають московський патріархат у окремих осередках. За останні 5 місяців від московського патріархату пішло понад 200 парафій.Після надання Томосу Православній церкві України про свій перехід від московського патріархату до ПЦУ заявили понад 1,5 тис. громад. Найбільше громад покинуло УПЦ МП на Хмельниччині – 333. Понад 200 парафій змінили проросійську конфесію на Православну церкву на Київщині та на Волині. Більше сотні громад змінили конфесійну приналежність в Вінницькій (192), Житомирській (159) та Рівненській (104) областях.На карті вказана інформація про кількість парафій по регіонах, які покинули УПЦ МП, станом на початок жовтня цього року. Дані зібрані з відкритих джерел, тому можлива похибка.За останніх 5 місяців (з 12 травня до 4 жовтня) конфесійну приналежність змінили 208 громад, які раніше належали до УПЦ МП. Найактивніше переходи здійснювали парафії Хмельницької області (51 громада) та на Київщині (45). 26 парафій покинули московський патріархат у Вінницькій області, по 17 – на Житомирщині та Черкащині.За 5 місяців жодна громада не змінила церковну юрисдикцію у Львівській Тернопільській, Миколаївській, Одеській областях. А також у фронтових – Донецькій, Луганській та Запорізькій. На Сумщині та Закарпатті перейшло по одній громаді, по 2 – на Харківщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та в Києві.Переходів від промосковської конфесії могло би бути більше, але багато парафіян та священнослужителів ще й досі не визначились – бути їм з Москвою, чи віддалитись. І чим ближче до східних кордонів, тим більше подібних сумнівів. Таку думку у інтерв'ю для "Духовної величі Львова" зокрема припустив заборонений єпархією УПЦ МП священникз Дніпропетровщини."Як мені розповідали, частина вірних і духовенства УПЦ продовжує очікувати перемог Росії, посування фронту в сторону західних кордонів України, поновлення єдності з московським патріархом і встановлення нарешті "щасливого режиму" нової Російської імперії на теренах України, особливо східної і центральної. Поміж єпископату, можливо, чверть відвертих таких, а поміж священників західних парафій такого немає. Чим ближче до нас, на Схід, кількість лайна зростає. І десь ближче до фронту таких 50% духовенства", – наголошує священник.Стосовно парафіян, то на словах деякі з них за Україну, а на ділі вперто продовжують поминати патріарха"Як сказала мені нещодавно одна людина: "Я хочу залишатися в богомспасаємой русской церкві". І таких людей, на жаль, досить багато. По Києву — більше половини, про це свідчать київські священники. І на Західній Україні треба виокремити Закарпатські єпархії, там проросійські настрої вищі, ніж в єпархіях на Волині або на Житомирщині", – розповів Андрій Пінчук.Щодо інших регіонів України, то за словами духівника – є частина "нейтральних", яким все одно – аби їх не чіпали."І є десь 95% в західних єпархіях, особливо Волинь, налаштованих проукраїнськи. В східних єпархіях, можливо, 10-15% таких, не більше. Це моє суб’єктивне враження після спілкування з великою кількістю духовенства з різних єпархій. Зараз в УПЦ все йде дуже хаотично, немає єдиного центру управління, центру прийняття рішень. І впевнено сказати, який рух в УПЦ переможе — проукраїнський чи проросійський – зараз неможливо. Тому що станом на сьогодні найвищий діючий орган управління УПЦ — Священний Синод (бо Архієрейський та Помісний Собори недіючі) – контролюється проросійською більшістю", – наголосив отець Пінчук.

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