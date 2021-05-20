В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки





Цю інформацію у коментарі Олег Ніколенко.



"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі", — розповів посадовець.



За його словами, обидві громадянки тривалий час проживали в країні.



"Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", — додав Олег Ніколенко.



Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.



До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вторгнення бойовиків руху ХАМАС із території Сектора Гази в Ізраїль загинули дві громадянки України.Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив речник МЗС"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі", — розповів посадовець.За його словами, обидві громадянки тривалий час проживали в країні."Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", — додав Олег Ніколенко.Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору ГазаІзраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.До вечора ізраїльські військовічастину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію