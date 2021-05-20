В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки

В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки
Унаслідок вторгнення бойовиків руху ХАМАС із території Сектора Гази в Ізраїль загинули дві громадянки України.

Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі", — розповів посадовець.

За його словами, обидві громадянки тривалий час проживали в країні.

"Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", — додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

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Теги: Ізраїль, смерть, ХАМАС
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