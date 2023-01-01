У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали

У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали
Рік умовного покарання отримала водійка Skoda, яка вчинила смертельну ДТП неподалік Луцька. Жінка виїхала на зустрічну смугу, де збила мотоцикліста.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новини.

Аварія трапилася 23 березня на вулиці Луцькій в Торчині. Водійка Skoda Superb Тетяна З., наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, перевищила допустиму швидкість. В момент виявлення мотоцикла МТ 10-36, який повертав ліворуч на вулицю Коцюбинського та рухався у попутному напрямку, водійка виїхала на зустрічну смугу, аби об’їхати його, однак допустила зіткнення з двоколісним.

В результаті ДТП водій мотоцикла отримав смертельні травми. Водійка визнала свою вину, підтвердивши обставини вчинення нею ДТП. Потерпілий жодних претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченої не мав та просив суд суворо її не карати.

Тож суд реальний строк на три роки та шість місяців для Тетяни З. замінив роком умовного покарання.

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Теги: суд, смерть, ДТП, Торчин
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