Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО

пожежі в гуртожитку працівники ДСНС врятували жінку, ще 4 людей евакуювали.



Про це повідомляє пресслужба



Сьогодні, 8 жовтня, о 16:05 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на другому поверсі шестиповерхового гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича в Луцьку.



«Рятувальники, які прибули за викликом, провели розвідку. Із задимленого середовища вони врятували жінку, ще чотирьох людей, серед яких семирічна дитина, евакуювали. Решта мешканців вийшли із будівлі самостійно», – йдеться у повідомленні.







Пожежу ліквідували о 16:29. Опісля були проведені заходи із димовидалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.



На місці події працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька та фахівці оперативно-координаційного центру. Роботи проводили у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під часпрацівники ДСНС врятували жінку, ще 4 людей евакуювали.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині Сьогодні, 8 жовтня, о 16:05 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на другому поверсі шестиповерхового гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича в Луцьку.«Рятувальники, які прибули за викликом, провели розвідку. Із задимленого середовища вони врятували жінку, ще чотирьох людей, серед яких семирічна дитина, евакуювали. Решта мешканців вийшли із будівлі самостійно», – йдеться у повідомленні.Пожежу ліквідували о 16:29. Опісля були проведені заходи із димовидалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.На місці події працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька та фахівці оперативно-координаційного центру. Роботи проводили у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

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