Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО

Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО
У Луцьку під час пожежі в гуртожитку працівники ДСНС врятували жінку, ще 4 людей евакуювали.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Сьогодні, 8 жовтня, о 16:05 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на другому поверсі шестиповерхового гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича в Луцьку.

«Рятувальники, які прибули за викликом, провели розвідку. Із задимленого середовища вони врятували жінку, ще чотирьох людей, серед яких семирічна дитина, евакуювали. Решта мешканців вийшли із будівлі самостійно», – йдеться у повідомленні.

Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО


Пожежу ліквідували о 16:29. Опісля були проведені заходи із димовидалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька та фахівці оперативно-координаційного центру. Роботи проводили у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Луцьк, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали
Сьогодні, 22:30
Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:30
В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки
Сьогодні, 21:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинь – серед лідерів переходу парафій МП до ПЦУ
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину
02 жовтень, 01:01
У Луцьку вранці горіло авто У Луцьку вранці горіло авто
14 січень, 11:00
На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
24 вересень, 2022, 14:53
У Луцьку горів будинок: врятували безхатька У Луцьку горів будинок: врятували безхатька
02 лютий, 2022, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали
Сьогодні, 22:30
 0
Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки
Сьогодні, 21:00
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинь – серед лідерів переходу парафій МП до ПЦУ
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8