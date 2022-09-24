Евакуювали семирічну дитину: повідомили деталі пожежі у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку під час пожежі в гуртожитку працівники ДСНС врятували жінку, ще 4 людей евакуювали.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 жовтня, о 16:05 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на другому поверсі шестиповерхового гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича в Луцьку.
«Рятувальники, які прибули за викликом, провели розвідку. Із задимленого середовища вони врятували жінку, ще чотирьох людей, серед яких семирічна дитина, евакуювали. Решта мешканців вийшли із будівлі самостійно», – йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідували о 16:29. Опісля були проведені заходи із димовидалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька та фахівці оперативно-координаційного центру. Роботи проводили у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 жовтня, о 16:05 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на другому поверсі шестиповерхового гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича в Луцьку.
«Рятувальники, які прибули за викликом, провели розвідку. Із задимленого середовища вони врятували жінку, ще чотирьох людей, серед яких семирічна дитина, евакуювали. Решта мешканців вийшли із будівлі самостійно», – йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідували о 16:29. Опісля були проведені заходи із димовидалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька та фахівці оперативно-координаційного центру. Роботи проводили у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.
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