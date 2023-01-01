Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 8-10°.



В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 6-11° .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на 9 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 8-10°.В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 6-11° .

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