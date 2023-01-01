Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на 9 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 8-10°.
В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 6-11° .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 8-10°.
В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 6-11° .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки
Сьогодні, 21:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинь – серед лідерів переходу парафій МП до ПЦУ
Сьогодні, 19:18