Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на 9 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-2°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 8-10°.

В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі заморозки на поверхні грунту 0-3°. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 6-11° .

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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