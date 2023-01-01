Знищена обстрілом миколаївська бібліотека отримала книги з Луцька

Знищена обстрілом миколаївська бібліотека отримала книги з Луцька
У Миколаєві читальня, яка була знищена обстрілом, отримала книги та настільні ігри з Луцька.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

У міськраді зазначили, що у Луцькій міській централізованій бібліотечній системі зібрали 35 кілограмів (110 примірників) літератури для Тернівської філії Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, яку знищив російський обстріл. Серед книжок переважає дитяча література, книги для сімейного читання, книги з історії міста Луцьк та різноманітні розвивальні ігри.

"Ми дуже вдячні колегам з Волині, які підтримали наш колектив у такий скрутний час. У подарунковій посилці книги, ігри, обереги з національною символікою. Низький уклін усім, хто долучився до благодійної акції "Повернемо книги до бібліотек". Це надзвичайно зворушлива мить і неоціненна допомога для нас", — сказала директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська.

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Теги: книги, Луцьк
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