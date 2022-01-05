У Луцьку збирають книги та настільні ігри для бібліотеки у Миколаєві

У Луцьку збирають книги та настільні ігри для бібліотеки у Миколаєві
У бібліотеці-студії "ДіМ" зібрали 50 книг та 10 настільних ігор для дітей, незабаром їх відправлять у бібліотеку Миколаєва, яка зазнала руйнувань через російську агресію.

Про це повідомляє Суспільне.

Завідувачка луцької “Бібліотеки-студії “ДіМ” Ніна Бочарова розповіла, що благодійну акцію "Повернемо книги до бібліотек" організували, аби поповнити книжкові фонди бібліотеки мікрорайону Тернівка у місті Миколаєві, книги там були знищені під час ворожих обстрілів.

З її слів, одна з бібліотек у Миколаєві взагалі знищена, в іншій частково знищена будівля та втрачений книжковий фонд, тому колеги бібліотекарі попросили про допомогу.

68-річна пенсіонерка Тетяна Терещенко переїхала до Луцька із міста Очакова Миколаївської області. Для земляків, говорить, принесла художній роман. Зі слів жінки, Луцьку бібліотеку відвідує понад рік, від початку нового року прочитала 125 книг. Каже, що у Луцьку почала читати винятково українською мовою.

Збір книг триватиме упродовж цього тижня. Розпочався він з 25 вересня.

Зі слів Ніни Бочарової, в Україні під час повномасштабної війни ворог зруйнував 105 бібліотек, 250 — пошкоджено. Бібліотекарка каже: благодійну акцію варто продовжити, аби поповнити книжками українські книгозбірні, поруйновані унаслідок війни.

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Теги: книги, Луцьк
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