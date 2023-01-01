До України приїхав новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс

До України приїхав новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
В Україну сьогодні, 28 вересня, прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Громадське з посиланням на главу держави.

«Змістовна зустріч… Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», — написав Зеленський.

Шаппс зазначив, що повернувся до Києва, «щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги». Він наголосив, що в момент, коли Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною.

«Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення <володимира> путіна», — написав посадовець в X (донедавна — Twitter).

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Теги: Росія, Україна, війна, Британія
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