До України приїхав новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс

Ґрант Шаппс. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.



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«Змістовна зустріч… Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», — написав Зеленський.



Шаппс зазначив, що повернувся до Києва, «щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги». Він наголосив, що в момент, коли Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною.



«Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення <володимира> путіна», — написав посадовець в X (донедавна — Twitter).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну сьогодні, 28 вересня, прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії. Він зустрівся з президентомПро це пише Громадське з посиланням на главу держави.«Змістовна зустріч… Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», — написав Зеленський.Шаппс зазначив, що повернувся до Києва, «щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги». Він наголосив, що в момент, коли Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною.«Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення <володимира> путіна», — написав посадовець в X (донедавна — Twitter).

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