До України приїхав новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Сьогодні, 11:33
В Україну сьогодні, 28 вересня, прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це пише Громадське з посиланням на главу держави.
«Змістовна зустріч… Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», — написав Зеленський.
Шаппс зазначив, що повернувся до Києва, «щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги». Він наголосив, що в момент, коли Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною.
«Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення <володимира> путіна», — написав посадовець в X (донедавна — Twitter).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Громадське з посиланням на главу держави.
«Змістовна зустріч… Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», — написав Зеленський.
Шаппс зазначив, що повернувся до Києва, «щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги». Він наголосив, що в момент, коли Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною.
«Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення <володимира> путіна», — написав посадовець в X (донедавна — Twitter).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Паніка – безпідставна, – медики про «невідомий» вірус у Луцьку
Сьогодні, 11:36
До України приїхав новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Сьогодні, 11:33
У Луцьку вулицями розгулює лисиця
Сьогодні, 11:23
Медіа