У Луцьку вулицями розгулює лисиця

У Луцьку вулицями розгулює лисиця
У Луцьку на проспекті Волі бачили лисицю, яка вільно розгулювала біля багатоквартирних будинків.

Про це Інформаційному агентству «Волинь Post» розповіли очевидці.

У відділі екології Луцької міської ради зауважили, що такі повідомлення надходять до їхньої служби протягом останнього місяця. На щастя, нападів лиса на мешканців не зафіксовано.

«Цьогоріч спостерігається аномальна кількість диких звірів на вулицях міста. Найчастіше бачать лисиць, кажанів, змій… Ми пояснюємо це тим, що довкола центру міста є райони, багаті на зелені насадження – Вишків, наприклад, вулиці Набережна, Дубнівська, центральний парк має площу близько 100 гектарів. Тобто територія сприяє розмноженню диких звірів, а оскільки поруч є приватні будинки, відповідно є їжа», - розповіла начальниця відділу екології Оксана Лисак.

На думку екологині, збільшення популяції диких звірів, а відтак їхні «гостини» до луцьких багатоповерхівок пов’язані із забороною полювання у лісових масивах від початку війни.

Що робити із нашестям лисів – у відділі екології поки не знають, адже прецедентів до цього часу не було.

«Спеціальної служби для відлову диких звірів у Луцьку немає, вирішуємо це питання в оперативному порядку», - зауважила Оксана Лисак.

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