Паніка – безпідставна, – медики про «невідомий» вірус у Луцьку

Паніка – безпідставна, – медики про «невідомий» вірус у Луцьку
Лучани активно поширюють у соцмережах інформацію, буцімто в місті набирає обертів невідомий вірус. Допис у фейсбуці Дарини Маміної уже зібрав сотні коментарів.

Про це повідомляє Конкурент.

Розлади шлунку, блювання, температура, а іноді й кашель – про такі симптоми розповідають коментатори допису у луцькій фейсбук-спільноті. Кажуть, що таким чином проявляється ротавірусна інфекція, або, як її ще називають, кишковий грип.

У Луцькому міськміжрайонному відділі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» повідомили, що наразі причин для паніки немає.

«Згідно з нашими повідомленнями, отриманими з медичних закладів по місту Луцьку, у вересні, порівняно із серпнем, сказати, що у нас спостерігається ріст захворюваності на кишкові інфекції, не можемо. Тобто росту захворюваності немає. Для підтвердження: у серпні було зареєстровано 65 випадків гострої кишкової інфекції, а ось у вересні на сьогодні 51 випадок», – розповіла завідувачка медустанови Марія Білоножко.

Проте, додає медик, у людей таки виявляють ротавірус та сальмонельоз. Зокрема у вересні із 26 зареєстрованих випадків кишкових інфекцій 42,3 відсотка становлять ротавіруси. Хворіють переважно діти із закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Та фахівці запевняють: суттєвого росту захворювання на кишкові інфекції у Луцьку немає. А незначне збільшення хворих у вересні зумовлене тим, що діти та дорослі повернулися до закладів освіти, де є велика ймовірність захворіти.

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Теги: лікарі, хвороба
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