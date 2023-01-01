Паніка – безпідставна, – медики про «невідомий» вірус у Луцьку

Дарини Маміної уже зібрав сотні коментарів.



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Розлади шлунку, блювання, температура, а іноді й кашель – про такі симптоми розповідають коментатори допису у луцькій фейсбук-спільноті. Кажуть, що таким чином проявляється ротавірусна інфекція, або, як її ще називають, кишковий грип.



У Луцькому міськміжрайонному відділі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» повідомили, що наразі причин для паніки немає.



«Згідно з нашими повідомленнями, отриманими з медичних закладів по місту Луцьку, у вересні, порівняно із серпнем, сказати, що у нас спостерігається ріст захворюваності на кишкові інфекції, не можемо. Тобто росту захворюваності немає. Для підтвердження: у серпні було зареєстровано 65 випадків гострої кишкової інфекції, а ось у вересні на сьогодні 51 випадок», – розповіла завідувачка медустанови Марія Білоножко.



Проте, додає медик, у людей таки виявляють ротавірус та сальмонельоз. Зокрема у вересні із 26 зареєстрованих випадків кишкових інфекцій 42,3 відсотка становлять ротавіруси. Хворіють переважно діти із закладів загальної середньої та дошкільної освіти.



Та фахівці запевняють: суттєвого росту захворювання на кишкові інфекції у Луцьку немає. А незначне збільшення хворих у вересні зумовлене тим, що діти та дорослі повернулися до закладів освіти, де є велика ймовірність захворіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани активно поширюють у соцмережах інформацію, буцімто в місті набирає обертів невідомий вірус. Допис у фейсбуціуже зібрав сотні коментарів.Про це повідомляє Конкурент Розлади шлунку, блювання, температура, а іноді й кашель – про такі симптоми розповідають коментатори допису у луцькій фейсбук-спільноті. Кажуть, що таким чином проявляється ротавірусна інфекція, або, як її ще називають, кишковий грип.У Луцькому міськміжрайонному відділі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» повідомили, що наразі причин для паніки немає.«Згідно з нашими повідомленнями, отриманими з медичних закладів по місту Луцьку, у вересні, порівняно із серпнем, сказати, що у нас спостерігається ріст захворюваності на кишкові інфекції, не можемо. Тобто росту захворюваності немає. Для підтвердження: у серпні було зареєстровано 65 випадків гострої кишкової інфекції, а ось у вересні на сьогодні 51 випадок», – розповіла завідувачка медустановиПроте, додає медик, у людей таки виявляють ротавірус та сальмонельоз. Зокрема у вересні із 26 зареєстрованих випадків кишкових інфекцій 42,3 відсотка становлять ротавіруси. Хворіють переважно діти із закладів загальної середньої та дошкільної освіти.Та фахівці запевняють: суттєвого росту захворювання на кишкові інфекції у Луцьку немає. А незначне збільшення хворих у вересні зумовлене тим, що діти та дорослі повернулися до закладів освіти, де є велика ймовірність захворіти.

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