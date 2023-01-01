Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті світу з академічного веслування

Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті світу з академічного веслування
Волинянка Анна Айсанова стала чемпіонкою світу з веслування академічного серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

Про це повідомляє Рожищенська громада.

У столиці Сербії Белграді відбувся Чемпіонат світу з академічного веслування. Змагання стали основним етапом відбору на Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі-2024.

У змаганнях взяли участь 158 спортсменів-паравеслувальників з 33 країн світу, збірну України представляли 9 спортсменів, серед яких уродженка села Вишеньки Рожищенської громади, членкиня Національної збірної команди України з веслування академічного Анна Айсанова.

За підсумками кваліфікаційного запливу вона виборола місце у фіналі і у запливі на дистанції PR2 парні одиночки-жінки з часом 12:03.39 здобула золото та стала чемпіонкою світу з веслування академічного серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті світу з академічного веслування

25-річна спортсменка наполегливо та завзято йшла до чемпіонського титулу. Успішні виступи паравеслувальниця розпочала на Міжнародному турнірі Perati (червень 2021 року, Італія), де виборола срібну нагороду на дистанції 2000 м, золоту нагороду в класі PR2 серед жінок в одиночних змаганнях.

Анна Айсанова – перший майстер спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у колишньому Рожищенському районі за роки Незалежної України.

У вересні 2022 року на Чемпіонаті світу з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у місті Рачице (Чеська Республіка) наша землячка стала бронзовою призеркою і виконала вимоги Єдиної спортивної класифікації України для присвоєння спортивного звання «Майстер спорту міжнародного класу».

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Теги: спорт, Волинь
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