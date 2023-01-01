У Молдові знайшли уламки ракети в озері

У Молдові знайшли уламки ракети в озері
Фрагменти ракети знайшли в озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Молдови та Newsmaker.

Мешканці села помітили в озері деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети, і фахівці все ще визначають тип і походження ракети.

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій зазначили, що уламки ракети в озері знайшли 27 вересня.

В районі озері біля села ввели особливі заходи безпеки, адже підозрюють, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може знаходитися на дні озера.

Наразі територія закрита для відвідування людьми, а поліція охороняє периметр. На місці події працюють співробітники Національної поліції, ДСНС, військові та прикордонна поліція. Вони почали роботу ще вчора, але на ніч призупинили її. Вранці 28 вересня пошуки всіх частин ракети відновили.

Фахівці шукають найкраще рішення для вилучення вибухівки, на випадок, якщо вибуховий матеріал буде знайдено на дні озера. Гідротехнічні фахівці відкачують воду з озера, щоб полегшити втручання піротехніків.

На місце події також прибув міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

У МВС наголошують, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 км від небезпечної зони.

Уламки ракет у Молдові

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли у Молдові знаходять уламки ракет після обстрілів росіянами території України.

Лише 25 вересня у невизнаному Придністров'ї (частина території Молдови) знайшли уламки ракети С-300. Вони впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих - немає.
У Молдові знайшли уламки ракети в озері

Російські ракети також можуть перетинати кордони інших держав, як Молдови та Румунії. У Повітряних силах зазначали, що рф запускає ракети поблизу кордону інших країн, щоб провокувати Україну.

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Теги: Молдова, ракета
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