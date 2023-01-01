Волинську тероборону назвуть на честь князя Любарта

Волинській 100-й бригаді територіальної оборони можуть присвоїти ім’я луцького князяПро це військова частина повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.Волинська бригада тероборони вже впродовж пів року в повному складі успішно виконує бойові завдання на сході України. Волиняни тримали і тримають оборону на Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках. За цей час волинські тероборонівці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки – на більшості доручених нам ділянок фронту волиняни зуміли покращити своє тактичне положення.Бійців 100 обр ТрО беззастережно поважають бойові побратими з інших бригад і панічно бояться вороги.На початку грудня 2022 року бригаді вручено Бойовий Прапор. А 28 липня 2023 року – першій з понад 30 бригад тероборони – почесну відзнаку до Бойового Прапора «За мужність та відвагу».На часі – питання присвоєння 100 обр ТрО почесного найменування. Обговорення цього питання в підрозділах бригади стартувало ще рік тому. До дискусії долучилися науковці-історики. Пропозицій не бракувало.У підсумку було вирішено зупинитися на постаті князя Любарта, який жив і правив на Волині у XIV столітті.Дослідники називають його засновником Великого князівства Волинського, останнім правителем Руського Королівства, засновником мурованого Луцького замку і однією з найвеличніших постатей у пізньосередньовічній історії України.«Погодьтеся, «100 окрема бригада територіальної оборони імені князя Любарта» – це таки звучить! Далі – слово за вищими штабами та рішенням Президента України», - йдеться у повідомленні.