У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину

У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
На вулиці Данила Галицького в обласному центрі Волині не розминулися службове авто поліції та BMW.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.

Легковик в'їхав у авто поліцейських, яке пригальмувало перед пішохідним переходом.

У результаті автопригоди автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Наразі правоохоронці оформлюють адмінматеріали на винуватця ДТП.
У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонника з Волині оштрафували за отримання хабара від контрабандиста
Сьогодні, 13:50
Як і для чого використовують яблучний оцет*
Сьогодні, 13:41
У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
Сьогодні, 13:37
Лікарі: на Волині почастішали випадки сказу, як вберегтися
Сьогодні, 13:07
Волинську тероборону назвуть на честь князя Любарта
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
На Відродження зіткнулися відразу три автівки На Відродження зіткнулися відразу три автівки
25 вересень, 19:15
Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП
25 вересень, 18:53
Штраф і позбавлення прав: суд покарав винуватця подвійної аварії в Луцьку Штраф і позбавлення прав: суд покарав винуватця подвійної аварії в Луцьку
25 вересень, 16:51
У Луцьку на Відродження – ДТП: водій втік У Луцьку на Відродження – ДТП: водій втік
25 вересень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поліцейські просять допомогти розшукати зниклого чоловіка
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку – футбольний турнір спецолімпіади України
Сьогодні, 13:59
 0
Прикордонника з Волині оштрафували за отримання хабара від контрабандиста
Сьогодні, 13:50
 0
Як і для чого використовують яблучний оцет*
Сьогодні, 13:41
 0
У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8