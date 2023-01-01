У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину





Про це повідомляє Інформаційне агентство



Легковик в'їхав у авто поліцейських, яке пригальмувало перед пішохідним переходом.



У результаті автопригоди автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Наразі правоохоронці оформлюють адмінматеріали на винуватця ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Данила Галицького в обласному центрі Волині не розминулися службове авто поліції та BMW.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.Легковик в'їхав у авто поліцейських, яке пригальмувало перед пішохідним переходом.У результаті автопригоди автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Наразі правоохоронці оформлюють адмінматеріали на винуватця ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію