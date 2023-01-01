У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
Сьогодні, 13:37
На вулиці Данила Галицького в обласному центрі Волині не розминулися службове авто поліції та BMW.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Легковик в'їхав у авто поліцейських, яке пригальмувало перед пішохідним переходом.
У результаті автопригоди автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі правоохоронці оформлюють адмінматеріали на винуватця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Легковик в'їхав у авто поліцейських, яке пригальмувало перед пішохідним переходом.
У результаті автопригоди автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі правоохоронці оформлюють адмінматеріали на винуватця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як і для чого використовують яблучний оцет*
Сьогодні, 13:41
У Луцьку BMW влетіла у поліцейську машину
Сьогодні, 13:37
Лікарі: на Волині почастішали випадки сказу, як вберегтися
Сьогодні, 13:07
Волинську тероборону назвуть на честь князя Любарта
Сьогодні, 12:40
Медіа