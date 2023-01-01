Катував українських полонених: на Запоріжжі «кадирівець» вимагав гроші з родичів за припинення тортур, – СБУ

Катував українських полонених: на Запоріжжі «кадирівець» вимагав гроші з родичів за припинення тортур, – СБУ
СБУ зібрала доказову базу на «кадирівця», який катував українських полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ росгвардії по чеченській республіці.

Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади.

За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів.
При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті.

У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого.

Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він «гарантував» припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування.

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Теги: Росія, Україна, війна
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