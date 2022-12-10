На Волині водійка Opel зіткнулась з мотоциклістом: травмувались двоє людей





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



41-річна водійка автомобіля Opel допустила зіткнення із мотоциклом, за кермом якого перебував 41-річний ковельчанин. Він та 38-річна пасажирка двоколісного травмувалися, їх госпіталізували до лікарні.



Водійка легковика за кермом була твереза.



За фактом ДТП слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії з’ясують в рамках досудового розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія трапилася 27 вересня, близько 18 години, на перехресті вулиць Варшавська – Шевченка у Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.41-річна водійка автомобіля Opel допустила зіткнення із мотоциклом, за кермом якого перебував 41-річний ковельчанин. Він та 38-річна пасажирка двоколісного травмувалися, їх госпіталізували до лікарні.Водійка легковика за кермом була твереза.За фактом ДТП слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії з’ясують в рамках досудового розслідування.

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