Іран може домовитись з росією про передачу ракет у жовтні, – ISW





Про це повідомили в Інституті вивчення війни, пише



Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.



Міністр оборони росії Сергій Шойгу відвідав іранський стенд на військовій виставці в Москві в серпні, під час якої іранські офіційні особи продемонстрували йому різні іранські ракетні системи, включаючи Zolfaghar.



19 вересня Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.



Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані 20 вересня.



Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.



Нагадаємо, що

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