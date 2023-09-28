Іран може домовитись з росією про передачу ракет у жовтні, – ISW

Іран може домовитись з росією про передачу ракет у жовтні, – ISW
Іран може домовитись з росією про передачу ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє йому такі угоди, 18 жовтня.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни, пише Українська правда.

Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Міністр оборони росії Сергій Шойгу відвідав іранський стенд на військовій виставці в Москві в серпні, під час якої іранські офіційні особи продемонстрували йому різні іранські ракетні системи, включаючи Zolfaghar.

19 вересня Шойгу відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.

Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані 20 вересня.

Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

Нагадаємо, що ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Іран
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